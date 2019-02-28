Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı, Düzce Tarafından Tır'lara Kapatıldı

Bolu Dağı, Düzce Tarafından Tır'lara Kapatıldı

1 saat önce

BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM yolları geçişlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı.

Bolu Dağı, Düzce Tarafından Tır'lara Kapatıldı, System.String[]
BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM yolları geçişlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. D-100 yolunun Düzce Kaynaşlı mevkiinden TIR'ların Ankara yönüne geçişine izin verilmiyor.

Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bu sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Bölgede kar yağışı en fazla Bolu Dağı geçişinde bulunan Karanlıkdere, Bakacak, Kaynaşlı, Seymenler mevkiilerinde etkili oldu. Polis ekipleri, Bolu Dağı'nın Düzce Kaynaşlı kesiminden Ankara yönüne doğru TIR'ların yolu kayarak kapatmaması için geçişlerine izin vermiyor. Bölgede görevli polis ekipleri sürücüleri kurallara uymaları yönünde uyarıyor.

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşansa da Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla yolun beyaza bürünmesi önleniyor. - Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:56 Kaynak: DHA

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