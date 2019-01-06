Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı Geçişi Tır ve Kamyonlara Kapatıldı

Bolu Dağı Geçişi Tır ve Kamyonlara Kapatıldı

57 dakika önce

Bolu Dağı geçişi TIR ve kamyonlara kapatıldıBOLU,(DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişi yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle TIR ve kamyonların geçişine kapatıldı.

Bolu Dağı Geçişi Tır ve Kamyonlara Kapatıldı, System.String[]
Bolu Dağı geçişi TIR ve kamyonlara kapatıldı

BOLU,(DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişi yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle TIR ve kamyonların geçişine kapatıldı.

Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM Otoyolu geçişlerinde sabah saatlerinde başlayıp gün boyu süren kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar yağışının yaşandığı D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde yol beyaza büründü. Bolu Dağı'ndaki yeşil alanlarda kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmalara rağmen yoğun yağış nedeniyle yoldaki beyaz örtü kalkmadı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede buzlanma da meydana geldi. Bu nedenle D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişi ve D-100 Karayolu Yeniçağa mevkiindeki dik rampalar TIR, kamyon ve tankerlerin geçişine kapatıldı. Bölgede görevli polis ekipleri tarafından ağır tonajlı araçlar yol kenarlarındaki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Yolu kullanan diğer araçlar kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:56 Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Kar, Bolu, Güncel
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