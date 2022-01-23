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Bolu Dağı geçişi tüm araçlar için trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Bolu Dağı geçişi tüm araçlar için trafiğe kapatıldı

23.01.2022 18:00
Bolu Dağı geçişi tüm araçlar için trafiğe kapatıldı

Türkiye'yi esir alan yoğun kar yağışı Bolu Dağı geçişinde de etkili oldu. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Karayolları Genel Müdürlüğü, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin her iki yönünün de tüm taşıtlar için trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Günlerdir süren etkili olan kar yağışı hayatı felç ediyor. İstanbul'da dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı Bolu Dağı geçişinde de kuvvetli bir şekilde yağıyor. Etkisini sürdüren kar yağışına karşı yetkili kurumlar olumsuzluk yaşanmaması adına bir takım önlemler alıyor.

BOLU DAĞI GEÇİŞİ TRAFİĞE KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı olması nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin her iki yönünün tüm taşıtlar için trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı geçişi tüm araçlar için trafiğe kapatıldı

TEMİZLİK ÇALIŞMALARININ ARDINDAN YENİDEN ULAŞIMA AÇILACAK

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve temizlik çalışmasının ardından güzergah yeniden ulaşıma açılacak. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de tır geçişine Elmalık noktasından itibaren izin verilmiyor. Ekiplerce durdurulan tırlar, parklara ve kent merkezine yönlendiriliyor. Bölgede kısa süre bekletilen diğer araçların geçişine de kar küreme araçlarının arkasında konvoy halinde izin veriliyor.

DİYARBAKIR-SİVEREK YOLU DA ULAŞIMA KAPATILDI

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu tüm araçlar için trafiğe açılırken Diyarbakır-Siverek yolunda da ulaşıma izin verilmiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Dağı geçişi tüm araçlar için trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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