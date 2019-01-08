Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı Geçişi Ulaşıma Açıldı

Bolu Dağı Geçişi Ulaşıma Açıldı

23 dakika önce

100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde bir kamyonun arızalanması üzerine kapanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara yönü, çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

Bolu Dağı Geçişi Ulaşıma Açıldı, System.String[]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde bir kamyonun arızalanması üzerine kapanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara yönü, çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede Darıyerihasanbey mevkisinde arızalanan kamyon, çekici yardımıyla yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yeniden ulaşıma açılan yolda tırların geçişlerine izin verilmiyor.

Yolun ulaşıma kapalı kaldığı sürede, bölgeden geçmek isteyen sürücüler Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede, kara yolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:23 Kaynak: AA

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