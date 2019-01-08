Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı Geçişi Ulaşıma Kapandı

Bolu Dağı Geçişi Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi, bir kamyonun arızalanması nedeniyle Ankara yönünde ulaşıma kapandı.

Bolu Dağı Geçişi Ulaşıma Kapandı, System.String[]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi, bir kamyonun arızalanması nedeniyle Ankara yönünde ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede bir kamyon Darıyerihasanbey mevkisinde arızalandı.

Kamyon arızası nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Kamyonunun olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışının normale döneceği belirtildi.

Bölgeden geçmek isteyen sürücüler, Anadolu Otoyolu'na yönlendiriliyor.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede, kara yolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:23 Kaynak: AA

Kar, Ankara, Bolu, Güncel
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