Bolu Dağı geçişi ulaşıma kapandı
1 saat önce
Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede bir kamyonun arızalanması üzerine D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede bir kamyonun arızalanması üzerine D-100 kara yolunun Bolu
Dağı geçişinde Ankara
yönünde ulaşım sağlanamıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:50
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