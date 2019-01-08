Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı geçişi ulaşıma kapandı

Bolu Dağı geçişi ulaşıma kapandı

1 saat önce

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede bir kamyonun arızalanması üzerine D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Bolu Dağı geçişi ulaşıma kapandı, System.String[]
Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede bir kamyonun arızalanması üzerine D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:50 

Ankara, Bolu, Ekonomi
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