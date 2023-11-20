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Bolu Dağı geçişindeki bakım çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak - Son Dakika

Bolu Dağı geçişindeki bakım çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi'nin Ankara - İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağını açıkladı.

20.11.2023 23:51  - Güncelleme: 23:55

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi Ankara - İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağını açıkladı.

ULAŞIM D-100 KARA YOLU ÜZERİNDEN SAĞLANACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 kara yolu üzerinden sağlanacak. Otoyolun İstanbul-Ankara istikameti ise bu süreçte hizmet dışı kalacak.

Bolu Dağı geçişinde bakım çalışması: Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak

BOLU'DAKİ KAR ETKİSİNİ KAYBETTİ

Bolu'da dün gün boyu devam eden kar yağışı etkisini kaybetti. Anadolu'yu İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda yaşanan yoğunluk, karın etkisini yitirmesiyle normal seyrine döndü. Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki trafik akışında sorun yaşanmazken, karayolları ekipleri yol kenarlarında biriken karların temizliyor. Ekipler ayrıca buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Trafik

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Son Dakika Trafik Bolu Dağı geçişindeki bakım çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı geçişindeki bakım çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak - Son Dakika
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