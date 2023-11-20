Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi Ankara - İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 kara yolu üzerinden sağlanacak. Otoyolun İstanbul-Ankara istikameti ise bu süreçte hizmet dışı kalacak.
Bolu'da dün gün boyu devam eden kar yağışı etkisini kaybetti. Anadolu'yu İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda yaşanan yoğunluk, karın etkisini yitirmesiyle normal seyrine döndü. Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki trafik akışında sorun yaşanmazken, karayolları ekipleri yol kenarlarında biriken karların temizliyor. Ekipler ayrıca buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.
Son Dakika › Trafik › Bolu Dağı geçişindeki bakım çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak - Son Dakika