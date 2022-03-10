BOLU'DA TIR VE KAMYONLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR - Son Dakika
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BOLU'DA TIR VE KAMYONLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

10.03.2022 12:48

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Bolu'dan İstanbul'a giden TIR ve kamyonların geçişlerine izin verilmiyor.

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Bolu'dan İstanbul'a giden TIR ve kamyonların geçişlerine izin verilmiyor. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinin Dörtdivan, Çaydurt ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde polis ekipleri tarafından İstanbul'a giden TIR ve kamyonlar kontrol ediliyor. Ekipler tarafında yapılan irsaliye kontrollerinde İstanbul'a giden TIR ve kamyonlar dinlenme tesisleri ile park alanlarına yönlendiriliyor.

BOLU'DA TIR VE KAMYONLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
BOLU'DA TIR VE KAMYONLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
BOLU'DA TIR VE KAMYONLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
BOLU'DA TIR VE KAMYONLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
BOLU'DA TIR VE KAMYONLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
BOLU'DA TIR VE KAMYONLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
BOLU'DA TIR VE KAMYONLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
BOLU'DA TIR VE KAMYONLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
BOLU'DA TIR VE KAMYONLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

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Toros Dağları, İstanbul, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU'DA TIR VE KAMYONLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOLU'DA TIR VE KAMYONLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR - Son Dakika
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