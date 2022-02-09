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BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI - Son Dakika

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

09.02.2022 11:07

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde hafif kar yağışı ve sis etkili oldu. Kar yağışı ulaşımı aksatacak düzeye ulaşmazken, görüş uzaklığı da yer yer 30 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Hafif kar yağışı oluşan bölgede Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı ulaşımı aksatacak düzeye ulaşmadı. Ayrıca güzergahta sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

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Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI - Son Dakika
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