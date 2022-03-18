BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI - Son Dakika
Üye Girişi

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

18.03.2022 10:23

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Bolu Dağı'nda dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Bu sabah saatlerinde ise kar yağışı etkisini artırdı. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 yolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yol, yağışın şiddetiyle beyaz örtüyle kaplanırken, ekipler, yolda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

YORUMLAR
500
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetini artırdı Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetini artırdı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI - Son Dakika


Son Dakika
10:52 5 bin liradan başlayan Sivas halısı için 5 yıl beklemek zorundaydık! Pandemi nedeniyle duran üretim, siparişleri geciktirdi
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
10:16 İşgal uzarsa Putin nükleer tehditte bulunabilir mi? İşte ABD istihbaratının korkutan iddiası
10:13 Savcıyı bile kandırdılar! Çete üyeleri 200 bin TL dolandırdı
10:12 Karşılaşmaya damga vurdu! Barcelona'nın yıldızı Jordi Alba, İtalyan hakemi sahadan çekilmekle tehdit etti
09:55 Ukrayna'dan ayrılan Türk teknisyen: Ölümü göze alıp mayın tarlasından yürümek zorunda kaldık
10:02 ABD'li Senatör, Putin'e suikast çağrısını yineledi: 1930'larda Hitler'i de birinin öldürmesini isterdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:02:40. #1.12#
SON DAKİKA: BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement