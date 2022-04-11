BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK VE SİS - Son Dakika
Üye Girişi

BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK VE SİS

11.04.2022 12:22

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak, ulaşımı olumsuz etkiledi.

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. D-100 karayolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle düşük hızda ilerlerken, bölgede sağanak da etkili oluyor. Güzergahta ise araç yoğunluğu yaşanmıyor.

BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK VE SİS
BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK VE SİS
BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK VE SİS
BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK VE SİS
BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK VE SİS
BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK VE SİS
BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK VE SİS

YORUMLAR
500

Toros Dağları, İstanbul, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK VE SİS - Son Dakika


Son Dakika
12:27 Sahaya çıkmadan kazandırdı! Dev derbiden önce en çok Mesut Özil'in forması satıldı
12:24 Sahaya yarı çıplak atlayan kadının güvenlikten gördüğü sert müdahale tepki çekti!
12:19 Türkiye'den tarihi rekor! Bor madeni satışından kazanılan para şaşkınlık yarattı
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve emekli ikramiyeleri var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
11:26 Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:33:58. #1.12#
SON DAKİKA: BOLU DAĞI'NDA SAĞANAK VE SİS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement