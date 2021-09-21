BOLU DAĞI'NDA SİS VE YAĞIŞ GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ - Son Dakika

BOLU DAĞI'NDA SİS VE YAĞIŞ GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve yağmur etkili olurken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve yağmur etkili olurken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Araçlar, yolda yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve yağış etkili oldu. Yağmur ve sis nedeniyle bölgede ulaşım yavaşladı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis özellikle Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oldu. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakılarak, görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Öğle saatlerinden sonra sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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