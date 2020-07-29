Bolu Dağı geçişinde tatilci yoğunluğu; ulaşım aksamadı - Son Dakika

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde az da olsa yoğunluğa neden olurken, trafikte aksama yaşanmadı. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artması bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler yola çıktı. TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde az da olsa yoğunluk yaşandı. Ancak ulaşımda herhangi bir aksama olmadan araçlar yollarına devam etti. Yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde oluşabilecek trafik yoğunluğu ve meydana gelebilecek kazalar için önlemler alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tedbirlerini artırdı. Özellikle Bolu Dağı geçişinde sürücüler hem radar kontrol sistemleri hem de zaman zaman trafik kontrolü ile durdurularak, kurallara uymaları yönünde uyarılacak.