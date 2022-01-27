Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor - Son Dakika

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili oldu. Karayolları'nın çalışmasıyla ulaşımda aksama yaşanmadı.

TEM Otoyolu ve D-100 yolu Bolu Dağı geçişinde bugün hafif kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı. Ayrıca geçen günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol kenarlarında oluşan karlar da temizlendi. Karayolları'nın çalışması sayesinde trafiğin akışında sorun yaşanmadı.