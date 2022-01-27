Üye Girişi
Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor

27.01.2022 12:03

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili oldu.

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili oldu. Karayolları'nın çalışmasıyla ulaşımda aksama yaşanmadı.

TEM Otoyolu ve D-100 yolu Bolu Dağı geçişinde bugün hafif kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı. Ayrıca geçen günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol kenarlarında oluşan karlar da temizlendi. Karayolları'nın çalışması sayesinde trafiğin akışında sorun yaşanmadı.


Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor
Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor
Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor
Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor
Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor
Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor
Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor
Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor
Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor
YORUMLAR
500

Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor - Son Dakika


Küfrettiği için iş arkadaşının başına çekiçle vura vura yaraladığı adam yaşamını yitirdi Küfrettiği için iş arkadaşının başına çekiçle vura vura yaraladığı adam yaşamını yitirdi         
12:05
Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler         
11:51
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12

Son Dakika Haberleri
11:51 27 Ocak Perşembe altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor
11:50 Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler
11:48 Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?
11:39 Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz
11:29 Gülfem'in karşısına çıkan beklenmeyen isim kim? Kanunsuz Topraklar'ın son bölümünde neler oldu?
11:23 Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı
11:20 Öldürülmeden önceki son yayını! Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dikkat çeken sözler söylemişti
11:17 Avukat Kudbettin Kaya da Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıya uğradığı aynı balık restoranında öldürülmüştü
11:15 Fed'in faiz kararı sonrası dolar yükselişe geçti! Kur 13,60 seviyesinden işlem görüyor
11:12 Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 12:11:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda hafif kar; ekipler tuzlama çalışması yapıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement