Bolu Dağı geçişinde yoğun sis - Son Dakika

Bolu Dağı geçişinde yoğun sis

12.10.2020 08:46
Bolu Dağı geçişinde yoğun sis, System.String[]

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde, yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü.

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde, yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda sabah erken saatlerde yoğun sis etkili oldu. D-100 yolunun Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki sis lambaları yakılarak, görüş uzaklığı artırılmaya çalışıldı. Sis nedeniyle sürücüler, hızlarını düşürerek ilerledi.


Bolu Dağı geçişinde yoğun sis
Bolu Dağı geçişinde yoğun sis
Bolu Dağı geçişinde yoğun sis
Bolu Dağı geçişinde yoğun sis

Sabah, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı geçişinde yoğun sis - Son Dakika

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