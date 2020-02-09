Bolu dağı havadan görüntülendi - Son Dakika

Bolu Dağı havadan görüntülendi

BOLU Dağı'nda kar yağışı ulaşımda çileye neden olurken, muhteşem güzelliği havadan drone ile görüntülendi.

D-100 Karayolu Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili olurken, kar yağışı çileye dönüştü. Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Yol zaman zaman TIR'ların geçişine kapatıldı. Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutabilmek için çaba harcadı. Trafik ekipleri dondurucu soğukta görev yaparak araçları yönlendirdi. Yaşanan tüm çilelere rağmen çam ağaçlarıyla kaplı Bolu Dağı güzelliği ile etkiliyor. Bolu Dağı beyaz örtüyle kaplanınca daha da güzel oldu. Bolu Dağı'nın muhteşem güzelliği drone ile havadan görüntülendi.