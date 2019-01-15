Bolu Dağı İstanbul İstikameti Trafiğe Açıldı

D-100 kara yolunun Bolu
Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul
yönünde makaslayan tırı kurtarma çalışması tamamlandı. Sabah
saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti, Bakacak ve Darıyerihasanbey mevkilerinde iki tırın makaslaması sonucu ulaşıma kapandı.
Trafik ekipleri oluşturdukları kontrol noktalarından, araçları Anadolu Otoyolu
'na yönlendiriyor. Polis
ekipleri söz konusu mevkilerde araçları durdurarak, parklara çektiriyor.
Kayarak yolun kapanmasına neden olan tırların kurtarılması için ekiplerin çalışması aralıksız devam ediyor.
Bölgede kalan tırlar çekilerek D-100 kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe açıldı.
Kara yolları ekipleri ve vinç yardımı ile çekilen tırlar, bölgeden çekildi. Trafiğe kapanan yolun İstanbul istikameti, emniyet ekipleri takibinde trafiğe açıldı.
Bölgede kara yolları ve polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.