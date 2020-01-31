Bolu Dağı kar yağışı sonrası havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı kar yağışı sonrası havadan görüntülendi - Son Dakika

Bolu Dağı kar yağışı sonrası havadan görüntülendi

6 saat önce

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş noktalarından birisi olan Bolu Dağı, etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünürken, eşsiz manzarası drone ile görüntülendi.

Bolu Dağı kar yağışı sonrası havadan görüntülendi, System.String[]

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş noktalarından birisi olan Bolu Dağı, etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünürken, eşsiz manzarası drone ile görüntülendi.


İstanbul ile Ankara gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan ve eşsiz manzaraya sahip Bolu Dağı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Sabah saatlerinde etkisini azaltan kar yağışının ardından bembeyaz örtü ile kaplanan Bolu Dağı kartpostallık eşsiz manzarası havadan görüntülendi. Bölgede kar yağışı, gece D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Çamlıpınar Göleti gibi yüksek kesimlerinde etkili oldu. Drone ile görüntülenen Bolu Dağı'nın eşsiz manzarası kar yağışı ile ortaya çıkarken, yer yer kar yağışının da devam ettiği görüldü. Beyaz ve yeşilin buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu. - DÜZCE

Türkiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:11 Kaynak: İHA
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