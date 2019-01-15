Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'na Araç Geçişlerine İzin Verilmiyor

Bolu Dağı'na Araç Geçişlerine İzin Verilmiyor

1 saat önce

100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde bir TIR'ın kaza yapması sonrası İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, polis ekipleri Ankara istikametini de oluşabilecek tehlikeye karşı trafiğe kapattı.

Bolu Dağı'na Araç Geçişlerine İzin Verilmiyor, System.String[]
D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde bir TIR'ın  kaza yapması sonrası İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, polis ekipleri Ankara istikametini de oluşabilecek tehlikeye karşı trafiğe kapattı. Araçlar Kaynaşlı mevkiinden geri gönderildi.

D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkiinde bir TIR'ın  kaza yaparak yan yatması sonucunda yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Polis ekipleri kurtarma çalışmaları sırasında oluşabilecek bir tehlikeye karşı yolun Ankara istikametine de araçların geçişine izin vermedi. Polis ekipleri D-100 karayolu Kaynaşlı mevkiinde Bolu Dağı istikametine gitmek isteyen araç sürücülerini geri çevirerek, TEM otoyolunu kullanmalarını istediler.Diğer yandan Bolu Dağı'nda kaza yapan TIR nedeniyle yolda kalan sürücüler "Yaklaşık 45 dakikadır buradayız. TIR hemen önümüzde kayarak yan yattı ve yolu tamamen kapattı. Çalışmalar bitene kadar burada bekleyeceğizö dediler.

Yolu kapatan TIR nedeniyle Bolu Dağı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, kurtarma çalışmaları yaklaşık 2 saattir devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Kayan TIR'ın görüntüsü

Polis ekiplerinin sürücüleri yol kapalı diye uyarırken görüntüsü

Kurtarma çalışmalarından görüntü

Kuyruktan görüntü

Araçların kaynaşlı mevkiinden geri döndürülmesinin görüntüsü

Vatandaşlar ile röp ve detaylar

(Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:52 Kaynak: DHA

Polis, Bolu, Güncel
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