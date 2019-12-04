Bolu Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere , Elmalık ve Bıçkıyanı mevkilerinde ise sabah saatlerinde hafif kar yağışı başladı.

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Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi