Bolu Dağı'na Nisan ayında kar yağınca sürücüler ilerlemekte zorlandı! - Son Dakika

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Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis yerini kar yağışına bıraktı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan sis ve kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

GÖRÜŞ MESAFESİ 5 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.