Bolu Dağı'na Nisan ayında kar yağınca sürücüler ilerlemekte zorlandı! - Son Dakika
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Bolu Dağı'na Nisan ayında kar yağınca sürücüler ilerlemekte zorlandı!

11.04.2022 23:10

Bolu'da, yüksek kesimlerde gün boyunca etkili olan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşadı.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis yerini kar yağışına bıraktı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan sis ve kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bolu Dağı'na Nisan ayında kar düştü

GÖRÜŞ MESAFESİ 5 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı'na Nisan ayında kar düştü
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Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bolu Dağı'na Nisan ayında kar yağınca sürücüler ilerlemekte zorlandı! - Son Dakika
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