Bolu Dağı'nda Ağır Araçların Geçişine 15 Saattir İzin Verilmiyor

Bolu Dağı'nda ağır araçların geçişine 15 saattir izin verilmiyor Yüzlerce ağır araç Bolu Dağı'nın açılmasını bekliyorBOLU - Bolu'da, kar yağışının etkili olduğu D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde ağır araçların geçişine 15 saattir izin verilmiyor.

Bolu Dağı'nda ağır araçların geçişine 15 saattir izin verilmiyor

Yüzlerce ağır araç Bolu Dağı'nın açılmasını bekliyor



BOLU - Bolu'da, kar yağışının etkili olduğu D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde ağır araçların geçişine 15 saattir izin verilmiyor. Yüzlerce araç hareket etmek için yol kenarlarında bekliyor.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağında dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Etkisini sürdüren yağış sonrasında D-100 Karayolu Bolu kesiminde kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreyi buldu. Sürücülerin güçlükle ilerlediği D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Dün başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle tır, kamyon ve tanker gibi ağır araçların D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişini kullanmalarına da izin verilmiyor. D-100 Karayolu'nun yaklaşık 15 saattir ağır araçlara kapalı olması nedeniyle, yüzlerce sürücü araçlarını yol kenarına park ederek yolun açılmasını bekliyor.

Trafiğe kapanan yolda bekleyişlerini sürdüren sürücüler ise duruma tepki gösterdi. İzmit'e seyir halindeyken Bolu Dağı'nın ağır araçlara kapanması nedeniyle aracını Abant Kavşağı'nda park eden Fevzi İncehan, "dün akşam saat 17.00'den beri yol kapalı. Ne zaman açılacağına dair hiçbir bilgi yok. burada bekliyoruz. Yukarıdan talimat gelecek, ona göre hareket edeceğiz. Burada 100'ün üzerinde araç var" dedi.

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