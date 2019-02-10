Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Bavul İçerisinde Ceset Bulundu - Düzce

Bolu Dağı'nda Bavul İçerisinde Ceset Bulundu - Düzce

1 saat önce

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, bavul içerisinde ceset bulundu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, bavul içerisinde ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, hurdacı E.D, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi Bakacak mevkisinde bir bavul olduğunu gördü.

Bavul içerisinde bir ceset olduğunu anlayan E.D, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çürümüş haldeki cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:07 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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