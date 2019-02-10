Bolu Dağı'nda Bavul İçerisinde Ceset Bulundu - Düzce

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde bavul içerisinde ceset bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde bavul içerisinde ceset bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.



Alınan bilgiye göre, hurdacı E.D, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi Bakacak mevkisinde bir bavul olduğunu gördü.



Bavul içerisinde bir ceset olduğunu anlayan E.D, durumu polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, çürümüş haldeki cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.



Ekipler, cesedin bir kadına ait olduğu ve yaklaşık 3 ay önce kafası kesici alet ile kesilerek valizin içerisine konulduğu şüphesi üzerinde duruyor.



Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Bu sırada, hurdacı E.D. ise ifadesi alınmak üzere Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Başsavcılığının açıklaması



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Çalışmanın titizlikle sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kaynaşlı ilçesi Bolu Dağı mevkisinde uçurumun 6 metre aşağısında iki hurdacı tarafından valiz içerisinde kimliği tespit edilemeyen bir bayan cesedi bulunmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup; Cumhuriyet savcımız eşliğinde olay yeri inceleme ve ölü muayene işlemleri tamamlanan bozulmuş ceset, kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmekte olup şüpheli/şüphelilerin tespitine çalışılmaktadır."

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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