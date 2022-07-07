Bolu Dağı'nda bayram tatili nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda bayram tatili nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu

07.07.2022 10:16
Bolu Dağı'nda bayram tatili nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Özellikle İstanbul'dan yola çıkan çok sayıda sürücü, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Düzce ve Bolu geçişlerinde yoğunluğa neden oldu.

Düzce gişeleri ile Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler üzerinde zaman zaman arıza yapan araçlar da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta ring halinde kontrollerini sürdüren Karayolları ve polis ekipleri, arızalı araçları kısa sürede kaldırarak trafiği rahatlatmaya çalışıyor.

Trafiğin yarın gece saatlerine kadar akıcı ve yoğun olması bekleniyor.

YORUMLAR
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Kurban Bayramı tatiline erken çıkanlar Bolu Dağı'nda yoğunluk oluşturdu Kurban Bayramı tatiline erken çıkanlar Bolu Dağı'nda yoğunluk oluşturdu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda bayram tatili nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda bayram tatili nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu - Son Dakika
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