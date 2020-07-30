Bolu Dağı'nda bayram trafiği; Ankara yönü dolu, İstanbul yönü boş - Son Dakika

BOLU'da, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluşturdu ancak ulaşımda aksama yaşanmadı. Yolda Ankara yönüne araç yoğunluğu yaşanırken, İstanbul yönüne ise çok az sayıda araç geçtiği görüldü.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı geçişinde yoğunluk oluşturdu. Bolu Dağı'nın rampaları nedeniyle zaman zaman trafik yavaşladı ama durma noktasına gelmedi. Polis, Bolu Dağı Tüneli'nde yoğunluk oluşmaması için araçları TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirdi. Bolu Dağı geçişinde bu nedenle yoğunluk oluştu. Tatilciler, Bolu Dağı'nı geçtikten sonra yollarına devam etti. Yolun Ankara yönünde araç yoğunluğu göze çarpan, İstanbul istikametinde ise çok az araç geçişi olduğu görüldü.