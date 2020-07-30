Bolu Dağı'nda bayram trafiği; Ankara yönü dolu, İstanbul yönü boş (4) - Son Dakika

KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA 15 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenler, Bolu'nun Gerede ilçesi ile Karadeniz bağlantı yolu kesiminde 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Yolda trafik zaman zaman durdu. Vatandaşlar, uzun saatlerdir yollarda olmaktan bunaldıklarını söyledi. Bir vatandaş, normalde İstanbul'dan yaklaşık 3,5 saat sürecek olan yolu 16 saatte geldiğini söyledi.Bu arada, güzergah üzerindeki köylerde oturan vatandaşlar, sıkışan trafikte sıcaktan bunalan tatilcilere su sattı.