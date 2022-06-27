Kaza nedeniyle kapanan Ankara istikametinde ulaşım, yol kenarında bulunan bir iş yerinin park alanından sağlanıyor. Kaza yapan tankerin kaldırılması ve kırılan beton blokların değiştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda beton blokları kırarak karşı yöne geçen tankerin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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