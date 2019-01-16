Bolu Dağı'nda Çok Sayıda Tanker Bekliyor (2)

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1 saat önce
GEREDE'DE TIR KAYDI, YOL 1 SAAT KAPALI KALDID-100 Karayolunun Gerede ilçesi mevkiinde İstanbul yönüne giden bir TIR, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yolu kapattı.
GEREDE'DE TIR KAYDI, YOL 1 SAAT KAPALI KALDI
D-100 Karayolunun Gerede
ilçesi mevkiinde İstanbul
yönüne giden bir TIR, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yolu kapattı. Kapanan yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, dondurucu soğukta araçlarının içinde yolun açılmasını bekledi. Aracında beklemekten sıkılan bir sürücü, dışarı çıkarak yol kenarındaki köpekleri besledi. Karayolları ve polis ekiplerinin çalışmasıyla TIR kaldırılarak, yol yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:52 Kaynak: DHA
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