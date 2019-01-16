Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Çok Sayıda Tanker Bekliyor (3)

Bolu Dağı'nda Çok Sayıda Tanker Bekliyor (3)

2 saat önce

KAR DURDU, YOL TIR VE KAMYONLARA AÇILDITEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişlerinde dün öğleden beri aralıksız yağan kar, saat 12.00 sıralarında etkisini yitirdi.

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KAR DURDU, YOL TIR VE KAMYONLARA AÇILDI

TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişlerinde dün öğleden beri aralıksız yağan kar, saat 12.00 sıralarında etkisini yitirdi.  Kar yağışının durmasıyla TIR, kamyon ve tanker geçişlerine kapalı olan D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde ulaşım yeniden normale döndü.

329 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Bolu'da, yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde 329 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi geçtiği kentte, merkezde 100, Gerede'de 85,  Göynük'te 48, Kıbrıscık'ta 15,  Mudurnu'da 28,  Mengen'de 46 ve  Seben'de 7 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin ulaşıma kapalı bulunan 329 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:13 Kaynak: DHA

Kar, Bolu, Güncel
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