Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Çok Sayıda Tanker Bekliyor (4)

Bolu Dağı'nda Çok Sayıda Tanker Bekliyor (4)

1 saat önce

4 BİN 215 TON TUZ KULLANILDIBolu'da dün öğle saatlerinde başlayan ve 24 saat etkili olan yoğun kar yağışı bugün durdu.

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4 BİN 215 TON TUZ KULLANILDI

Bolu'da dün öğle saatlerinde başlayan ve 24 saat etkili olan yoğun kar yağışı bugün durdu. Kar yağışı ve kazalar Türkiye'nin önemli geçiş güzergahı Bolu'da ulaşımı aksattı. Karayolları ekipleri D-100 Karayolu ve TEM yolunun Bolu geçişinde yolları açık tutmak için yoğun mücadele verdi. Çalışmalarda 372 personel, 151 araçla görev yaptı. Yollarda biriken karları eritmek ve buzlanmayı önlemek amacıyla 4 bin 215 ton tuz kullanıldı. Çalışmalarda Karayolları 41, 42 ve 43'üncü Şube, Bolu Dağı Tünel İşletme, Çaydurt Bakım İşletme, Cankurtaran Bakım İşletme şefliklerinin personeli yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:34 Kaynak: DHA

Türkiye, Kar, Bolu, Güncel
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