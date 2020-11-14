Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü - Son Dakika

Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü

14.11.2020 16:08

Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü

BOLU - Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü
Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü
Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü
Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü
Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü

Karanlıkdere, Elmalık, Abant, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü - Son Dakika


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