Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

26.03.2022 14:29

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor Yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü Bolu'da, D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

Yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü

BOLU - Bolu'da, D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan hafif kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini azaltırken yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sisin etkili olduğu D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük yaşarken takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyorlar.

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D-100 Karayolu, Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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