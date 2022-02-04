Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Kar yağışı ve sis, Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler, D-100 kara yolunda ise Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

D-100 kara yolunda güzergahı kullanan sürücüler sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafikte dikkatli ilerliyor.

Trafik ekipleri, sürücülerden hava ve yol şartlarına uymalarını, kış lastiği olmadan yola çıkılmamasını, araçlarda mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurulmasını istedi.