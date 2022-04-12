Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor (2) - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor (2)

12.04.2022 08:59

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif kar ve sis etkisini gösteriyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif kar ve sis etkisini gösteriyor.

D-100 kara yolunun Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde hafif kar etkili oluyor.

Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, trafik polisleri de sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezi ile Yeniçağa ve Gerede ilçelerinde kar aralıklarla hafif şekilde etkisini gösteriyor.

Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor (2)
Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor (2)
Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor (2)
Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor (2)

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor (2) - Son Dakika


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