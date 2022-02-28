Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı

28.02.2022 18:47

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı aralıklarla etkili olurken, Karayolları ekiplerinin sürdürdüğü kar küreme ve tuzlama çalışmaları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı.

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı aralıklarla etkili olurken, Karayolları ekiplerinin sürdürdüğü kar küreme ve tuzlama çalışmaları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde kar yağışı başladı. Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla ulaşımda aksama olmadı.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı - Son Dakika


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