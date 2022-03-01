BOLU DAĞI'NDA HAFİF KAR YAĞIŞI - Son Dakika
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BOLU DAĞI'NDA HAFİF KAR YAĞIŞI

01.03.2022 10:29

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı aralıklarla etkili olurken, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımda aksama yaşanmadı.

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı aralıklarla etkili olurken, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımda aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde kar yağışı başladı. Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla ulaşımda aksama olmadı. Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkileyecek hale ulaşmadı.

BOLU DAĞI'NDA HAFİF KAR YAĞIŞI
BOLU DAĞI'NDA HAFİF KAR YAĞIŞI
BOLU DAĞI'NDA HAFİF KAR YAĞIŞI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU DAĞI'NDA HAFİF KAR YAĞIŞI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOLU DAĞI'NDA HAFİF KAR YAĞIŞI - Son Dakika
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