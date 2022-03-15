Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Bolu'da TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı hafif şekilde etkili olurken, perşembe günü beklenen yoğun kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde hafif şekilde etkili oluyor. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde kar yağışı devam ederken, perşembe günü şiddetini artıracak yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Karayolları ekipleri, Bolu Dağı güzergahında kar yağışının artmasına karşın hazır şekilde bekletiliyor. Sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

(Faruk Çidem/İHA)