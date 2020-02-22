Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor

7 saat önce

Bolu'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde aralıklarla devam eden hafif kar yağışı ve sis sürücüleri olumsuz etkiliyor.

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor, System.String[]

Bolu'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde aralıklarla devam eden hafif kar yağışı ve sis sürücüleri olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.


Bolu'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından aralıklarla etkili olan hafif kar yağışına başladı. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde zaman zaman etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.


Karayolları ekipleri ise kar yağışı nedeniyle sürücülerin olumsuz etkilenmemesi için güzergahta tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. - BOLU

D-100 Karayolu, Sabah, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:44 Kaynak: İHA
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