Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor

01.03.2022 12:32

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde dün başlayan kar yağışı hafif şekilde etkisini sürdürürken, sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor

BOLU Bolu'da D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde dün başlayan kar yağışı hafif şekilde etkisini sürdürürken, sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bolu'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hafif şekilde devam ediyor. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkisini azaltarak devam eden kar yağışı ile birlikte sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor

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D-100 Karayolu, Toros Dağları, Bolu, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor - Son Dakika


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