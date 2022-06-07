Bolu Dağı'nda kamyon, tır, minibüs, arazi aracı birbirine girdi! Araçların hurdaya döndüğü zincirleme kazada 12 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı'nda kamyon, tır, minibüs, arazi aracı birbirine girdi! Araçların hurdaya döndüğü zincirleme kazada 12 kişi yaralandı

07.06.2022 09:51

TEM otoyolu Bolu Dağı mevkiinde kamyon, tır, minibüs ve arazi aracı zincirleme trafik kazasına karıştı. Bazı araçların hurdaya döndüğü kazada 12 kişi yaralandı. Kaza sonrası yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılıdı.

İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan kamyona aynı istikamette seyir halinde olan Arif G. idaresindeki tır çarparak devrildi. Ardından devrilen araca çarpmamak için frenleyen Şemsettin T. idaresindeki erik yüklü kamyon, Mahmut K. idaresindeki araç ve Jale İ. idaresindeki arazi aracı zincirleme kazaya karıştı.

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 yaralı

ANKARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sebebi ile TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralılar Jale İ., Gürkan İ., Mahmut K., Ali K., Zehra Ö., Celal Ö., Ayşen Ö., Mehmet Ö., Arif G., Hüseyin A., Emel E. ve Ali O.A.'yı Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 yaralı

ARAÇLAR KALDIRILINCA TRAFİK AÇILDI

Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik tek şeritten açılırken, devrilen tırın kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde başlanılacak. Öte yandan kazaya karışan Şemsettin T. kazanın bir anda olduğunu, arabayı hemen şeride çekerek yaralıların yardımına koştuğunu aktardı.

YORUMLAR
500
TEM'de kaza sonrası taksiyi parçaladılar TEM'de kaza sonrası taksiyi parçaladılar Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağı'nda kamyon, tır, minibüs, arazi aracı birbirine girdi! Araçların hurdaya döndüğü zincirleme kazada 12 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:58 Ahmet Özal'dan iddialı sözler! Seçimlerde alacakları oy oranını söyleyip, "Azı olursa gelin" dedi
09:51 Bolu Dağı'nda kamyon, tır, minibüs, arazi aracı birbirine girdi! Araçların hurdaya döndüğü zincirleme kazada 12 kişi yaralandı
09:51 Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediyeyi Metaverse evreninde satın alan genci makamına davet etti
09:42 Motorine 1,93 lira zam geliyor! Gelecek zamla beraber litre fiyatı İstanbul'da 27,87 liraya yükselecek
09:19 Şaşırtan anket sonuçları! Sevilla taraftarının favorisi Marcao
09:07 Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 il için "kuvvetli yağış" uyarısı!
09:03 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kamu görevlilerinin maaşı yüzde 22'ye kadar yükselecek! İşte düzenlemeyle ilgili merak edilen tüm soruların yanıtı
08:51 Erciyes Üniversitesi'nin Bahar Şenlikleri'nde kaydedilen görüntü sosyal medyayı salladı! Binlerce öğrenci haykırarak İzmir Marşı'nı söyledi
08:48 Lewandowski'den Bayern yönetimine zehir zemberek sözler! "Kulüp beni zorla tutmak istiyor! Bunu gören hangi oyuncu Bayern'e gelmek isteyecek?"
08:44 Tepki çeken tavırları sebebiyle rolünü kaybetmişti! "Barış Akarsu Merhaba" filminden çıkarılan Aslı Bekiroğlu'nun yerine Almila Ada getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 10:05:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda kamyon, tır, minibüs, arazi aracı birbirine girdi! Araçların hurdaya döndüğü zincirleme kazada 12 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement