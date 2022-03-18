Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

18.03.2022 09:34

Anadolu Otoyolu'nun ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

Anadolu Otoyolu'nun ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösteriyor.

Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere ile Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkilerinde etkili oluyor.

Bölgede ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Jandarma ve trafik polisleri de sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

YORUMLAR
500

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Asgari ücrete ikinci zam ihtimali güçlendi! İşte konuşulan rakam
09:32 Putin işgali bitirmek için sadece 4 şey istiyor! İşte Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları
09:32 Terminatör, Putin'e seslendi: Bu savaşı sen başlattın, sen durdur!
09:25 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan, gerçeği öğrendi
09:15 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı hayatından çıkardı
08:57 Semira'yı kimler öldürdü: 2017'de kaybolmuş, cesedi 2 yıl sonra su kuyusunda bulunmuştu!
08:58 Kadirov, Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı!
08:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: Türkiye'nin tarihe damgası
08:44 İstanbul'un karlı günleri geri döndü: AKOM ve Meteoroloji 'dikkatli olun' uyarısı yaptı
16:04 Anneannesini görmek için Ukrayna'ya gitti! Savaş çıkınca geri dönemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 09:47:33. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement