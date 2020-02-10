Bolu Dağı'nda kar etkisini kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar etkisini kaybetti - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar etkisini kaybetti

6 saat önce

Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini yitirdi.

Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini yitirdi.

Bolu Dağı'nda dört gündür aralıklarla devam eden ve zaman zaman sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetti.

Kar kalınlığı, D-100 kara yolunda Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Elmalık, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ile viyadüklerde yer yer bir metreyi geçti.

Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmasının devam ettiği bölgede trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Kar kalınlığının 60 santimetre olduğu D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda da kar yağışı etkisini kaybetti.

Bolu ve Düzce kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kentte salı günü kar yağışı, çarşamba ve perşembe günü karla karışık yağmur, cuma günü ise yağmurun etkili olmasının beklendiğini belirterek, hava sıcaklığının en yüksek 4, en düşük -8 derece ölçüleceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Bolu Dağı'nda kar etkisini kaybetti

Anadolu Otoyolu, Sabah, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:18 Kaynak: AA
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