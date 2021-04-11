Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Son Dakika

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Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı iki gündür aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışı Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler'de, D-100 kara yolunda ise Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde yoğun şekilde devam ediyor.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.

Sürücüler kar yağışına karşı ışıklı tabelalarla uyarılırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapılmaması uyarısında bulunuyor.