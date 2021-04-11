Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı 4 gündür devam ederken, kar kalınlığı da 20 santimetreye ulaştı.

Bolu'da geçtiğimiz hafta başlayan ve 4 gündür aralıksız devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde ise sürücüler güçlükle ilerliyor. Karayolları ekipleri D-100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sebebiyle sürücüler ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor. - BOLU