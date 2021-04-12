Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı - Son Dakika

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Kar kalınlığının yer yer 35 santimetre olduğu bölgede, Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması devam ediyor.

Kar yağışı özellikle Abant kavşağı, Elmalık köyü, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler'de etkili oluyor.

Türkiye 'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı beş gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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