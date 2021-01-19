Bolu Dağı'nda kar küreme çalışması havadan görüntülendi - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar küreme çalışması havadan görüntülendi

Bolu Dağı\'nda kar küreme çalışması havadan görüntülendi
Son Güncelleme: 19.01.2021 10:15

BOLU'da, 3 gün boyunca devam eden ve dün etkisini yitiren kar yağışının ardından yol kenarlarında biriken karlar, Karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

BOLU'da, 3 gün boyunca devam eden ve dün etkisini yitiren kar yağışının ardından yol kenarlarında biriken karlar, Karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Kar küreme araçlarıyla yapılan temizlik havadan dron ile görüntülendi.

Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı'nda cuma gecesi başlayan kar, dün sabah saatlerinde etkisini azalttı. Bölgede yoğun şekilde etkili olan kar nedeniyle Karayolları ekipleri 24 saat mesai yaptı. Yolun kapanmasını önlemek için bölgede 12 ekipmanlı kamyon, 1 vakumlu süpürge, 1 çekici, 1 kurtarıcı, 1 rotatif, 3 yükleyici ve 1 vinç olmak üzere 20 iş makinesi görev yaptı. Bolu Dağı Tüneli'nin de bulunduğu TEM'in Bolu Dağı geçişinde kar küreme çalışmaları sırasında yol kenarında kar birikintileri oluştu. Sol şerit ve emniyet şeridinin daralmasına neden olan bu birikme için Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bolu Dağı Tüneli Bakım İşletme Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında önce TEM'in İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar, kısa süreliğine D-100 karayoluna yönlendirildi. Bu sırada arka arkaya sıralanan kar küreme araçları yol kenarlarındaki karlar en sol şeritten en sağdaki yeşil alanlara attı. Daha sonra aynı işlem yolun Ankara yönünde de yapıldı. Karayolları ekiplerinin yaptığı bu işlem dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Kar temizleme çalışmaları seyri güzel görüntüler oluşturdu.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar küreme çalışması havadan görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda kar küreme çalışması havadan görüntülendi - Son Dakika
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