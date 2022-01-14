Bolu Dağı'nda kar manzarası drone ile görüntülendi - Son Dakika

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı'nda ortaya çıkan güzel manzara, drone ile görüntülendi.

Kar yağışı, iki gün aralıklarla D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü bölgede dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile görüntülendi.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle don uyarısı yaptı.