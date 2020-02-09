Bolu dağı'nda kar nedeniyle tırlara geçiş izni verilmiyor - Son Dakika

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Bolu dağı'nda kar nedeniyle tırlara geçiş izni verilmiyor
6 saat önce
Bolu Dağı'nda kar nedeniyle tırlara geçiş izni verilmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:06 Kaynak: DHA
Bolu Dağı'nda kar nedeniyle tırlara geçiş izni verilmiyor
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