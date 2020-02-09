Bolu dağı'nda kar nedeniyle tırlara geçiş izni verilmiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu dağı'nda kar nedeniyle tırlara geçiş izni verilmiyor - Son Dakika

Bolu dağı'nda kar nedeniyle tırlara geçiş izni verilmiyor

6 saat önce

Bolu Dağı'nda kar nedeniyle tırlara geçiş izni verilmiyor.

Bolu Dağı'nda kar nedeniyle tırlara geçiş izni verilmiyor

Bolu dağı'nda kar nedeniyle tırlara geçiş izni verilmiyor

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:06 Kaynak: DHA
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