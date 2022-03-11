Bolu Dağı'nda kar şiddetini artırdı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar şiddetini artırdı

11.03.2022 10:48

Bolu Dağı'nda kar şiddetini artırdı Bolu'da, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor.

Bolu Dağı'nda kar şiddetini artırdı

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor.

Bolu'da, geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde kar yağışı şiddetini artırarak devam ederken, sis sebebiyle görüş mesafesi de yer yer 20 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda kar şiddetini artırdı
Bolu Dağı'nda kar şiddetini artırdı
Bolu Dağı'nda kar şiddetini artırdı

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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor (2) Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor (2) Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar şiddetini artırdı - Son Dakika


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